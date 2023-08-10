اتفاق تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران.وقالت الصحيفة إن إيران ستُفرج بموجب صفقة تبادل مع واشنطن، عن خمسة أمريكيين - إيرانيين محتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح عدد من رعايا الجمهورية الإسلامية المسجونين في الولايات المتحدة والإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.وقالت تقارير صحفية، بأن إيران أفرجت عن أربعة أميركيين ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إيفين في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.ونقلت وكالة (فرانس برس)، بأن أميركياً خامساً أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.كما نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستسمح للأميركيين بمغادرتها بعد إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وفق ما نقل موقع (العربية).وأضاف أنه سيطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أميركا بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران.هذا واعتبر البيت الأبيض إن نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية أمر مشجع، لكنه كرر المطالبة بالإفراج عنهم. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين.. ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول". وأضافت "بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن".