شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تتلقى برقية تهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

النضال الشعبي تتلقى برقية تهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الأمين العام والمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، برقية تهنئة باسم اللجنة المركزية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون لانطلاقتها المجيدة.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في البرقية التي أرسلها نيابة عن اللجنة المركزية للحزب، بأن القضية الفلسطينية قضية مركزية في الشرق الأوسط، والجانب الصيني يدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويحرص الجانب الصيني على العمل مع المجتمع الدولي على بذل جهود دؤوبة لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية، أنه وبمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، يطيب لها أن تتقدم بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلى الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني، والى المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة أعضاء وكوادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والتي تعد قوة هامة في الساحة السياسية الفلسطينية، وما زالت تناضل بالجهود الدؤوبة من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتساهم بشكل إيجابي في تعزيز الصداقة الصينية الفلسطينية، وبهذه المناسبة تعرب اللجنة المركزية عن تقديرها لذلك.

وأكدت اللجنة المركزية بالقول، بأن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بتطوير علاقات الصداقة مع جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ففي مارس الماضي، زار الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني الصين، على رأس الوفد الاستطلاعي لكوادر الجبهة، بما يعزز الثقة السياسية المتبادلة والصداقة العميقة بين الحزبين، مؤكدة الحرص على تعميق التواصل والتعاون بين الحزبين على أساس روح إيجاد الأرضية المشتركة، مع ترك الخلافات جانبًا والاحترام المتبادل والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة، بما يدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الفلسطينية إلى الأمام باستمرار خدمة لمصالح البلدين والشعبين، مع الأمنيات أن تتقدم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باستمرار.

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي تتلقى برقية تهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

النضال الشعبي تتلقى برقية تهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية &quot;محتلة&quot; والمستوطنات &quot;غير شرعية&quot;

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر&quot;أصوات طلابية&quot; وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

منوعات

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

عربي

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة &quot;شاحنة الكحالة&quot; التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية