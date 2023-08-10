مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطندمر مستوطنون، اليوم الخميس، شبكة مياه للشرب في قرية كيسان، شرق بيت لحم.وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان، أحمد غزال، بأن عددا من مستوطني (معالي عاموس) الجاثمة على أراضي المواطنين، دمروا شبكة مياه للشرب في منطقة خلة الحمر جنوب شرق القرية، تعود للمواطن حسن يوسف العبيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار غزال إلى أن المواطن عبيات تعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين عدة مرات سابقا، مضيفا أن المستوطنين نصبوا في تلك المنطقة خيمة، بهدف الاستيلاء على الأرض.