اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، د. محمد اشتية مع سفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون، وفتح آفاق جديدة لبرامج التعاون والتنسيق وفق الأولويات الوطنية.كما بحث اشتية خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، سبل دعم الهند للمشاركة بإنشاء أكاديمية فلسطين للطلبة الموهوبين، لتشكل بصمة جديدة في أوجه التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والاقتصاد، مثمنا الدعم الهندي المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة والعلاقات المتميزة على المستوى الرسمي والشعبي.