شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين، وبشكل أساس في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفقًا للبرنامج التي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبيّن نادي الأسير، أنّ خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة السّجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السّجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة على أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السّجن، إضافة
إلى خطوة عقد جلسات في السّاحات؛ وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة (العصيان) ضد قوانين إدارة السّجن بشكلٍ جماعي.

يُشار إلى أنّ سبعة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداريّ منذ فترات متفاوتة، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، لافتا إلى أن نحو 60 معتقلا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن كافة الفصائل في السّجون قد أعلنت في بيان لها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، الشّروع ببرنامج نضاليّ مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات
لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون".

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية &quot;محتلة&quot; والمستوطنات &quot;غير شرعية&quot;

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر&quot;أصوات طلابية&quot; وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر&quot;أصوات طلابية&quot; وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون

منوعات

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

عربي

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة &quot;شاحنة الكحالة&quot; التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية