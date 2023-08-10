شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال .

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن قوات الاحتلال تتفنن في كافة أشكال الاعتداء  المباشر على المواطنين سواء بالضرب، أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم وحتى دخولهم لمراكز التحقيق.

وفي هذا السياق نقلت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها هبة مصالحة لسجن الدامون  شهادتين اعتقال شابين تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب والتنكيل ومنهم الشاب أيهم الشاعر(17 عاماً) من بلدة الطور قضاء محافظة القدس حيث تم إعتقاله من البيت حوالي الساعة الخامسة فجرا، بعد أن قام  قام عدد من افراد الشرطة والمخابرات باقتحام البيت وتفتيشه ثم اقتادوه الى تحقيق المسكوبية وخلال عملية التحقيق كان مقيد اليدين الى الخلف ووجهه بالحائط، ثم صفعوه على وجهه أكثر من مرة، وضربوه في اقدامهم، ومن حين لأخر يدخل احد افرادهم ويضربه،  وبعد فترة التحقيق نقل الى المحكمة وتم تمديد توقيفه، ومن هناك نقل الى غرف سجن المسكوبية و بقي فيه  45 يوما وبعد نقل الى سجن الدامون لقسم الأشبال.

وعن حالة الشاب محمد غيث (15 عاماً) حيث أُعتقل من البيت حوالي الساعة الرابعة فجرا بعد أن قام عدد من أفراد الشرطة باعتقاله وخلال الاعتقال تم تقييد يديه الى الخلف وخلال وصوله الى سجن المسكوبية  ادخلوه لغرفة بدون كاميرات وهناك بداخلها هجم عليه 4 أشخاص  وانهالوا عليه  وهددوه بضربه بجهاز الكهرباء، واستمرار الضرب اذا لم يعترف بالتهم الموجهة اليه وبعد ان اشبعوه ضربا أدخلوه لغرفة التحقيق حوالي الثامنة صباحا، وحقق معه حتى ساعات الليل المتأخر، خلال ساعات التحقيق كان يتم إخراجه لغرفة جانبية ويقوموا بضربه  بقي على هذا الحال في سجن المسكوبية 47 يوما لينقلوه الى سجن الدامون- قسم الأشبال.

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