اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022









رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022، من رئيس الديوان إياد تيم.واطلع اشتية على أهم ما تضمنه التقرير والتوصيات الواردة فيه، إضافة إلى الخطط التطويرية لعمل الديوان، لتعزيز أسس الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات العامة.وأشاد بالجهود التي يقوم بها الديوان والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لعمل الديوان والأخذ بتوصياته، لضمان الوصول إلى أفضل خدمة تقدم للمواطنين.وأصدر الديوان خلال عام 2022، ملتزما بخطته السنوية، 110 تقارير رقابية موزعة على كافة القطاعات، وقد راعى الديوان في مجمل تلك التقارير التي أصدرها العمومية والرقابة على الخدمات المقدمة، تحقيقا للأهداف التي اختارها لنفسه، بما يتوافق ومعايير التدقيق الدولية.