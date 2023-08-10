شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- محافظات غزة، اليوم الخميس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري.

وأكد الوزير البكري في كلمة له، على دور رجال الاعمال وأهمية القطاع الخاص في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.

وشدد البكري على أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة واحدة، وأن رجال الاعمال جزء أساسي وأصيل لرسم الصورة المستقبلية للشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب أحمد أبو عيدة رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال بالوزير البكري والوفد المرافق له، مشدداً على الدور البارز لوزارة الأوقاف في بث روح الألفة والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وشكر أبو عيدة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، على تعزيز الوحدة الاقتصادية بين شطري الوطن، ودمج القطاع الخاص بغزة في المؤسسات الرسمية، ووضع همومه على سلم الأولويات.

وفي ختام الزيارة، كرمت جمعية رجال الأعمال وزير الأوقاف حاتم البكري، على جهوده الحثيثة في خدمة أبناء شعبنا وبث روح الوحدة في شطري الوطن.

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