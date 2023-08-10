"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، و القائم في أعمال الممثل الخاص لـ (يونيسف) في فلسطين ميكائيلا باسيني، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، وممثلين عن المؤسسات الشريكة، وحشد من الأسرة التربوية، والطلبة من المحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "قطاع غزة" عن طريق اتصال الزووم.





وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية السماع للطلبة وآرائهم حول عديد القضايا التربوية لأن التعليم يتمحور حول الطالب وهو قلب الأمر، لافتاً إلى ضرورة عقد هذا المؤتمر بشكل دوري ومنهجي؛ للاستماع المستمر للطلبة والأخذ بتوصياتهم؛ لتضمينها في الخطة الاستراتيجية للوزارة.



ودعا الوزير إلى استحداث أداة بحثية تسمى "صوت الطلبة"، لتعكس البعدين الكمي والكيفي لمنظور الطلبة إزاء النظام التعليمي، مؤكداً أهمية تجذير قدرات البحث العلمي للطلبة وتطويرها، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع اليونيسف للارتقاء

بالقطاع التعليمي.





من جانبها، أثنت باسيني على الجهود التي بُذلت لتنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي يعكس أهمية الاستماع إلى آراء الطلبة، مؤكدةً أن الحق في المشاركة هو من حقوق الطفل على الصعيدين العالمي والمحلي. كما أشارت إلى أهمية تطوير وتوجيه آراء

الطلبة ودمجها في الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.





وقدّمت شكرها لجميع من أسهموا في تنظيم المؤتمر، مؤكدة دعم اليونيسف لهذه المبادرة، وأن هذا المؤتمر يجب أن يُعتبر نقطة انطلاق لإشراك الطلبة في نظام التعليم وتطويره.



وفي كلمته الترحيبية، أكد المنسق العام للمؤتمر الخضور أن "أصوات طلابية" يندرج في إطار جهد تشاركي، ومنهجية واضحة تنطبق مع رؤية الوزير أ.د. مروان عورتاني وفلسفة الوزارة التي تهدف إلى التركيز على الطلبة وإشراكهم في صنع

القرار، شاكراً الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر بالشراكة مع (يونيسف).



وفي كلمة الطلبة التي ألقاها الطالب أدهم العارضة من مديرية قباطية، دعا إلى ضرورة تقديم الدعم والسعي لاحتضان فئة الطلبة والشباب؛ لتنمية مواهبهم من أجل التقدم والتطور في الحياة التعليمية وتحقيق النجاحات في المحافل كافة، شاكراً الوزير وأسرة الوزارة على إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في إيصال أصواتهم.





وتضمن المؤتمر عدة جلسات تمحورت حول: ردود أفعال الطلبة في حال كانوا أصحاب قرار حول عديد القضايا المحورية في التربية والتعليم، وأي مدرسة يريد الطلبة، وحق الطلبة في الوصول الآمن للمدرسة والتعليم، واستعراض تجارب ومشاركات طلابية في عديد البرامج التربوية الهادفة، وصوت الطلبة من خلال البرلمان الطلابي وغيرها من الأفكار التي طرحوها.



وفي الختام، تم تلاوة بيان المؤتمر من أحد الطلبة، كما أوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بعديد القضايا والاهتمام بالطلبة ومن أبرزها؛ إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة وما يسببه من إرباك للطلبة وذويهم وإيجاد بدائل للاختبارات؛ لتعزيز الحفاظ على المعلومات لدى الطلبة، وتوفير احتياجات الطلبة من ذوي

الهمم، وتهيئة المجتمع المدرسي لهم، ومطالبة كافة المؤسسات الدولية لوضع حلول للتحديات التي يواجهها التعليم في القدس، وضمان الوصول الآمن للتعليم والمدارس، وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات بطريقة أكثر فاعلية، وإضافة حصة

صفية مخصصة للنشاطات اللاصفية للبرنامج الأسبوعي، وتشكيل لجنة خاصة بالنشاطات اللاصفية، كما أوصى المؤتمر بمواصلة تقديم الدعم لمدارس وكالة الغوث الدولية بصفتها جزءاً لا يتجزأ من مدارس الوطن.











عقدت وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع اليونيسف، مؤتمرها الطلابي "أصوات طلابية"، والذي يهدف إلى منح الطلبة فرصة للتعبير عن صوتهم ورؤيتهم للمدرسة التي يريدون، واستلهام هذه الرؤية في الخطة الاستراتيجية للوزارة 2023-2029 ، كما يهدف إلى التركيز على عديد المجالات التي تهم الطلبة، وتعزيز قدرة الطلبة على السؤال والتساؤل وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل لديهم.