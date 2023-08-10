شؤون فلسطينية

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وزير  التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني وطاقم منظمة العمل الدولية الذي ترأسته ممثلة المنظمة في فلسطين فريدا خان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون والمدراء العامون.

وأوضح في تصريح صحفي، على أن الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين  الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية.

وشكر الوزير المنظمة مثنيا ً على جهودهم ودعمهم الفني المستمر للوزارة مؤكداً على أهمية العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في عكس التوجهات الجديدة للوزارة في عملها لتقوية نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين المبني على السجل الوطني الاجتماعي.

بدورها أكدت فريدا خان على مواصلة التعاون والشراكة من أجل النهوض بالقطاع الاجتماعي وترسيخ نهج الحقوق.

بدورها قالت مديرة البرامج في المنظمة رشا الشرفا: " نعتز بالشراكة مع وزارة التنمية ونسعى من أجل ترسيخ مفهوم العمل اللائق مؤكدة على اعتزازها باصرار الوزير د. مجدلاني على طرح نهج جديد للحماية الاجتماعية من أجل دعم صمود المواطن في مواجهة الظروف."

كما ناقش الطرفان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف إلى التضامن مع الفئات التي تعاني من أعلى مستويات الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والقدرة المحدودة في الاعتماد على الذات.



أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية &quot;محتلة&quot; والمستوطنات &quot;غير شرعية&quot;

البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

هيئة الأسرى تطالب بوقف الاعتداءات أثناء اعتقال الشبان واقتيادهم لمراكز التحقيق

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر&quot;أصوات طلابية&quot; وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمر&quot;أصوات طلابية&quot; وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

"التربية" تعقد مؤتمر"أصوات طلابية" وسط تأكيدها على إشراك الطلبة في صناعة التغيير

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون

منوعات

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

عربي

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة &quot;شاحنة الكحالة&quot; التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية