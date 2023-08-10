مجدلاني: ستتبنى برنامجاً قائماً على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة

رام الله - دنيا الوطنناقش وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني وطاقم منظمة العمل الدولية الذي ترأسته ممثلة المنظمة في فلسطين فريدا خان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والوكلاء المساعدون والمدراء العامون.وأوضح في تصريح صحفي، على أن الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية.وشكر الوزير المنظمة مثنيا ً على جهودهم ودعمهم الفني المستمر للوزارة مؤكداً على أهمية العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في عكس التوجهات الجديدة للوزارة في عملها لتقوية نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين المبني على السجل الوطني الاجتماعي.بدورها أكدت فريدا خان على مواصلة التعاون والشراكة من أجل النهوض بالقطاع الاجتماعي وترسيخ نهج الحقوق.بدورها قالت مديرة البرامج في المنظمة رشا الشرفا: " نعتز بالشراكة مع وزارة التنمية ونسعى من أجل ترسيخ مفهوم العمل اللائق مؤكدة على اعتزازها باصرار الوزير د. مجدلاني على طرح نهج جديد للحماية الاجتماعية من أجل دعم صمود المواطن في مواجهة الظروف."كما ناقش الطرفان المذكرة التفسيرية بشأن اعتماد برنامج خاص بمخصصات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف إلى التضامن مع الفئات التي تعاني من أعلى مستويات الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والقدرة المحدودة في الاعتماد على الذات.