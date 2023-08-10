دولي

مسؤول في ليكود: الائتلاف سيدفع مشروع قانون التجنيد قدماً

مسؤول في ليكود: الائتلاف سيدفع مشروع قانون التجنيد قدماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في حزب (ليكود) وصفته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) بأنه "رفيع"، قوله: إن الائتلاف الحاكم سيدفع قدما مع انطلاق دورة (كنيست) الشتوية مشروع قانون التجنيد، تحسبا من قيام رئيس (المعسكر الوطني) بيني غانتس، بطرح خطة بهذا الشأن سعياً لجذب أحزاب الحريديم اليه. 

وأضاف بأن الائتلاف يعتقد أن مشروع القانون هذا سيثير عاصفة من الاحتجاج والاستياء الجماهيري كما أنه لن يكون مقبولا على مؤيدي (ليكود).

يشار إلى أن رؤساء كتل الحريديم لليهود المتشددين دينيا، نقلوا الاسبوع الماضي رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مفادها "انهم سيعملون على حل الحكومة، اذا لم تتم المصادقة عند بداية دورة كنيست المقبلة على مشروع قانون ينص على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية".

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