شؤون فلسطينية

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "تولي
الحكومة اهتماماً كبيراً في الاستثمار بالطفولة خاصة  الطفولة المبكرة حيث تعمل وزارة التنمية  بالتعاون مع الشركاء على توسيع الانشطة والتدخلات التي تسهم بتوفير البيئة الآمنة للأطفال ودعم الفرص الاقتصادية للنساء."

جاء ذلك خلال لقائه ممثلة منظمة العمل الدولية في
الأراضي الفلسطينية فريدا خان وممثلة شركة جينس مجدولين قرش والمستشار علي الشعار حيث بحث الأطراف آليات التعاون المشترك لتنفيذ مشروع " تقديم خدمات رعاية الطفل من خلال التعاونيات لدعم الفرص الاقتصادية للمرأة "  والممول من منظمة العمل الدولية ILO.

وأكد مجدلاني على أهمية المشروع الذي يحقق عدداً من الأهداف أبرزها توفير جمعية مختصة تقوم بإنشاء حضانات لتوفير بيئة آمنة للاطفال وتمكين المرأة من خلال خلق فرص العمل للنساء اضافة إلى تخفيف العبء المادي لدى الاسر فيما يتعلق برسوم التحاق الاطفال في الحضانات.

وعلى صعيد عمل الوزارة في مجال الطفولة المبكرة تابع د.
مجدلاني " بلغ عدد الحضانات المرخصة من قبل الوزارة حتى 2022 273 حضانة اضافة ل 180 حضانة اخرى تم ترخيصها منذ بداية 2023 كما أطلعت الوزارة مشرفات دور
الحضانات في المحافظات على الدليل التدريبي للعاملات في دور الحضانات وتمضي الوزارة بخطوات تحضيرية لاطلاق منصة قدراتي للكشف المبكر عن الاعاقة وتأخر النمو لدى الأطفال."

وأضاف تقوم الوزارة بتنفيذ (مشروع تعزيز الرعاية في
مرحلة الطفولة المبكرة) بالشراكة مع الجامعات ويتم العمل على تطوير منهاج يستهدف العاملين في دور الحضانة ورياض الأطفال كما شكر منظمة العمل الدولية على دعمها
المتواصل لبرامج الوزارة وفئاتها المستهدفة خاصة في مجال الطفولة المبكرة وتحسين ظروف العمل للنساء.

بدورها قالت خان " تود منظمة العمل الدولية إنشاء تعاونية كنموذج لتوفير رعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة ، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الفلسطيني ، والتي يمكن أن تكون بمثابة نموذج للآخرين لتكرارها مؤكدة على
مواصلة التعاون مع وزارة التنمية  لتوفير كافة أشكال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري  ومدير دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل ومدير البرامج لدى ILO  رشا الشرفا ومنسق مشاريع النوع الاجتماعي مهند شلبي.

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