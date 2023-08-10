الداخلية تنفي إصدارها قراراً بمنعي استخدام هواتف "شاومي"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية الفلسطيية، مساء اليوم الخميس، تنويهاً بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول منع استخدام أجهزة من نوع "شاومي".وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لها إن هذه الأخبار غير دقيقة ولم تصدر عن الوزارة بشكل رسمي، محذرة من تداولها او تداول اي اخبار دون التأكد منها بشكل رسمي.وكانت وسائل إعلام محلية، نشرت خبراً مفاده أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لموظفيها العاملين في مقر الوزارة والمديريات بعدم إدخال واستخدام الأجهزة الذكية من نوع "شاومي".