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وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يتعرّض لمحاولة اغتيال في بيروت

وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يتعرّض لمحاولة اغتيال في بيروت
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرّض وزير الدفاع، موريس سليم، لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا شرق العاصمة بيروت، اليوم الخميس.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فقد تم إطلاق النار على سيارة الوزير التي أصيبت بعدة طلقات، مؤكداً أنه "بخير وفي مكان آمن".

بدوره، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن سليم "بخير لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص".




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