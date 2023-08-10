نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ المريض فادي أبو خلف

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير إن المعتقل فادي خالد أبو خلف (20 عاماً) من بلدة عصيرة القبلية/ نابلس، اعتقله الاحتلال في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال، مدة كل أمر أربعة شهور.وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل أبو خلف والذي يواجه مشاكل حادة في القلب، كان قد تعرض للاعتداء والضرب من قبل قوات الاحتلال، على حاجز حوارة العسكريّ.وأكّد نادي الأسير، أنّ المعتقل أبو خلف بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، خاصة أنّه وقبل اعتقاله جرى تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، ولاحقًا خضع لعملية وتم إزالته.وحمّل نادي الأسيـر، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل أبو خلف، وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مؤكدًا على أن استمرار اعتقاله التعسفي جريمة، لا سيما في ظل الوضع الصحي الذي يواجهه. علمًا أنّ المعتقل أبو خلف له شقيق آخر معتقل إداريّ، وهو المعتقل صامد أبو خلف.يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم أكثر من 1200 مُعتقلاً، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.