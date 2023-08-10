دائرتا شؤون اللاجئين في الجبهتين الديمقراطية والشعبية تستعرضان أوضاع اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنزار مسؤول دائرة اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو جابر لوباني وعضو الدائرة عارف ابو خليل مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت، وكان في استقبال الوفد مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية فتحي كليب بحضور فؤاد بكر.بحث الطرفان في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين واكدا على أهمية النضال الفلسطيني المشترك في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة من مدخل الضغوط التي تتعرض لها تجمعات اللاجئين كافة وأيضا وكالة الغوث وعناوين اخرى سواء مشروع التهجير الجماعي لافراغ المخيمات من ساكنيها او العبث بتعريف (أونروا) او الضغط على الدول المانحة وابتزاز اللاجئين ماليا وسياسيا.ودعا الطرفان الى وضع قضية اللاجئين وتفاصيلها المختلفة على اجندة المتابعة اليومية للفصائل الفلسطينية والهيئات الرسمية المعنية بغية الرصد الدقيق لابرز السياسات والاستراتيجيات والمشاريع التي تستهدف اللاجئين وقضيتهم، خاصة المقيمين منهم في لبنان والذين يختصرون في معاناتهم معاناة جميع اللاجئين..ودعا الطرفان الى استرتيجية فلسطينية خاصة بقضية اللاجئين وبهموم التجمعات الفلسطينية في فلسطين وخارجها، والعمل على تشكيل لجان اختصاص تتابع وترصد ابرز التطورات على مستوى هذه القضية، خاصة ما تتعرض له وكالة الغوث من استهدافات صهيونية وامريكية يجب التصدي لها بشكل مشترك.وختم الطرفان بدعوة وكالة الغوث الى مواكبة الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها تجمعات اللاجئين الفلسطينيين ومدهم بكل اشكال الدعم الاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن التذرع الدائم بنقص الموازنة والازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث نتيجة الضغوط المتواصلة من قبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على اللاجئين وعلى الدول المانحة.