شؤون فلسطينية

محافظ غزة لـ"دنيا الوطن": كان الأجدر تبليغ قرار التقاعد باجتماع وليس عبر وسائل الإعلام

محافظ غزة لـ"دنيا الوطن": كان الأجدر تبليغ قرار التقاعد باجتماع وليس عبر وسائل الإعلام
محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا
خاص دنيا الوطن
عقب محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، على المرسوم الرئاسي الصارد عن الرئيس محمود عباس بإحالة عدد من المحافظين في غزة والضفة للتقاعد، من بينهم أبو النجا.

وقال أبو النجا لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الخميس، إنه لم يبلغ بالقرار من أي جهة رسمية، وإنما علم به من خلال وسائل الإعلام فقط.

وأضاف أبو النجا أن "القرار من حق الرئيس عباس ولا جدال في هذا الأمر"، لافتاً في ذات الوقت أنه "كان من الأفضل أن يتم التبليغ بشكل مباشر وشخصي، كما جرى الأمر عندما تم تبليغه بتولي هذا المنصب".

وتابع "كان الأجدر بالمحافظين لما لهم من دور، أن يصار لعقد إجتماع أو لقاء بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر، لمناقشتهم في الأمر".

وأوضح أنه سيكون في الوقت الراهن كمسير لمنصب محافظ غزة، كباقي المحافظين المحالين للتقاعد، لحين الإعلان عن المحافظين الجدد من قبل الرئيس عباس.

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