تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

رام الله - دنيا الوطنتوصلت تونس وليبيا، الخميس، إلى اتفاق بشأن استضافة مئات المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين تقطعت بهم السبل في منطقة حدودية لمدة شهر تقريباً.وقال فاكر بوزغاية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إنه "بعد اجتماع بين وزيري الداخلية التونسي والليبي، يوم الأربعاء، تم التوافق على أن تتولى تونس وليبيا استضافة هذه المجموعة من المهاجرين على الحدود، وفق ما نقلت صحيفة (الوسط الليبية).وبحسب الوزير التونسي، فقد اتفق البلدان على "ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني لتعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين وتعميق الشراكة التي تجمعهما، وخاصة في مجال تبادل المعلومات والتدريب ومكافحة الجريمة المنظمة".في السياق ذاته، تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء فريق مشترك ميداني لمراقبة حركة المرور عبر معبر رأس جدير، ورفع اقتراحات جادة بشأن المسائل المتعلقة به، بهدف تنفيذها عمليًا لتسهيل سفر المسافرين من الجانبين.وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستويات أعلى.