شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: عقوبات متواصلة بحق الأسير المعزول اياد جرادات منذ أكثر من سنتين

هيئة الأسرى: عقوبات متواصلة بحق الأسير المعزول اياد جرادات منذ أكثر من سنتين
الأسير المعزول اياد جرادات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن الأسير المعزول اياد جرادات ( 38 عاما) من مدينة جنين، يواجه ظروفا اعتقالية صعبة للغاية منذ أكثر من سنتين. حيث تم عزله بتهمة مساعدة أسرى نفق(جلبوع)، وحكمت
عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية حينها هو و 4 أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل .

و قال محامي الهيئة معتز شقيرات، أن جرادات المتواجد بعزل أيلون، تعرض منذ أكثر من سنتين وحتى اليوم، للعقوبات التالية:

1. منع زيارات لمدة 11 شهرا.

2. 11 شهرا حرمان كانتين.

3. حرمان كهربائيات مدة 8 شهور.

4. شهر تحقيق بمركز تحقيق جلمة.

5. أكثر من 40 يوم أمضاها في الزنازين.

6. عقوبات مالية كثيرة.

7. ادخال أسرى يعانون من اضطرابات نفسية صعبة الى زنزانته يشكلوا خطر على
حياته 6 مرات.

8. ادخال وحدة بالقوة المفرطة واغراق الزنزانة بالغاز قبل 6 أشهر بعزل
ريمونيم .

9. كان وزن الأسير 89 ، وخلال ال6 أشهر الأخيرة نزل الى 77 كيلو.

ولفت إلى أن الأسير محكوم مؤبد و25 عامًا، اعتقل عام 2002، على خلفية أحداث مخيم جنين.

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