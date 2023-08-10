هيئة الأسرى: عقوبات متواصلة بحق الأسير المعزول اياد جرادات منذ أكثر من سنتين

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن الأسير المعزول اياد جرادات ( 38 عاما) من مدينة جنين، يواجه ظروفا اعتقالية صعبة للغاية منذ أكثر من سنتين. حيث تم عزله بتهمة مساعدة أسرى نفق(جلبوع)، وحكمتعليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية حينها هو و 4 أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل .و قال محامي الهيئة معتز شقيرات، أن جرادات المتواجد بعزل أيلون، تعرض منذ أكثر من سنتين وحتى اليوم، للعقوبات التالية:1. منع زيارات لمدة 11 شهرا.2. 11 شهرا حرمان كانتين.3. حرمان كهربائيات مدة 8 شهور.4. شهر تحقيق بمركز تحقيق جلمة.5. أكثر من 40 يوم أمضاها في الزنازين.6. عقوبات مالية كثيرة.7. ادخال أسرى يعانون من اضطرابات نفسية صعبة الى زنزانته يشكلوا خطر علىحياته 6 مرات.8. ادخال وحدة بالقوة المفرطة واغراق الزنزانة بالغاز قبل 6 أشهر بعزلريمونيم .9. كان وزن الأسير 89 ، وخلال ال6 أشهر الأخيرة نزل الى 77 كيلو.ولفت إلى أن الأسير محكوم مؤبد و25 عامًا، اعتقل عام 2002، على خلفية أحداث مخيم جنين.