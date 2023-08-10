اشتية يستقبل ممثل جمهورية ايرلندا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل جمهورية إيرلندا لدى فلسطين دون سكستون، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق للجهود التي قام بها الممثل الإيرلندي خلال فترة عمله، في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية إيرلندا ودولة فلسطين.وأشاد اشتية، بتفاني سكستون والدور الإيجابي الذي لعبه في تعزيز الحوار، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأكد رئيس الوزراء أهمية الدعم الإيرلندي المستمر لفلسطين على المستويين السياسي والتنموي، لا سيما في قطاع التعليم والتعلم، وتناغم هذا الدعم مع الأولويات الوطنية لشعبنا.