عامل أردني يطعن إسرائيليّاً في تل أبيب.. وشاباك يُحقق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) يحققان في ظروف طعن عامل أردني لشخص إسرائيلي يعمل معه بورشة لتصليح السيارات بمنطقة (بتاح تكفا) بتل أبيب، وإصابته بجروح خطيرة.



بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن "الشرطة اعتقلت العامل الأردنيّ، بعد أن استهدفته بصاعق كهربائيّ، وتفحص بالتعاون مع شاباك احتمال أن يكون الطعن، قد نُفِّذ على خلفية قومية".





ووفق الصحيفة، فقد زعم أحد أقارب ضحية الطعن، أن الأردني، قد قال أثناء طعن الآخر: "الله أكبر (في إشارة إلى أنه منفّذ عمليّة)"، غير أن صاحب المصلحة قد قال للصحيفة إن الأردنيّ لم يقل ذلك، مثلما زُعم، وذكر أنه قال: "يلّا (هيَّا)... يلّا".











رام الله - دنيا الوطن