الرئيس عباس يُحيل 12 محافظاً من الضفة والقطاع للتقاعد





المحافظون المحالون للتقاعد



محافظ غزة إبراهيم أبو النجا



محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة



محافظ خانيونس أحمد الشيبي



محافظ رفح أحمد نصر



محافظ جنين أكرم الرجوب



محافظ نابلس إبراهيم رمضان



محافظ قلقيلية رافع رواجبة



محافظ طولكرم عصام أبو بكر



محافظ بيت لحم كامل حميد



محافظ الخليل جبرين البكري



محافظ طوباس يونس العاصي



محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل



رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.وأحال الرئيس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأحال الرئيس عباس، في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.كما أصدر الرئيس عباس، مرسوماً رئاسياً بتشكل لجنة رئاسية، تضم عدداً من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.