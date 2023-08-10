غزة: مواطن يوجه مناشدة للرئيس عباس بسبب وضع نجله الصحي







رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن سامر النجار، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، بالسماح له بمرافقة نجله كمرافق، لاستكمال تلقي العلاج داخل مستشفى الاستشاري برام الله.وقال النجار في مناشدته "إن ابنه محمود يعاني من ضغط على الحبل الشوكي وانحراف 70 درجة من الأعلى ومن الأسفل"، مبيناً أن والدته هي من ترافقه، لكن وضعها الصحي الحالي لا يسمح لها بان تكون معه في رحلة العلاج، ولفت إلى أن المستشفى طالبت بتبديل المرافق بسبب وضعها الصحي"وذكر النجار أن العملية مقرر لها أن تكون يوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس 2023، ومدتها سيستغرق 12 ساعة متواصلةن لافتاً في ذات الوقت أنه يوجد لديه طفلتين يعانين من حموضه في الدم مزمنة، ويحتجن لرعاية والدتهم.وأشار النجار أن عليه منع أمني من الجانب الإسرائيلي، وأنه توجه للعديد من المؤسسات الحقوقية ولم يتغير أي شيء، لافتاً أنه كان يرافق مرضى في وقت سابق.للتواصل:0599250997