الزيان لـ"دنيا الوطن": سنجتمع بلجنة العمل الحكومي مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الرواتب

تحدث خليل الزيان، نقيب الموظفين في قطاع غزة، اليوم الخميس عن آخر تطورات صرف الرواتب والجهود المبذولة من أجل ذلك.



وقال الزيان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إنه "سيعقد مطلع الأسبوع المقبل اجتماع مع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، لمناقشة موضوع تأخر رواتب الموظفين".



والثلاثاء الماضي، أصدرت نقابة الموظفين بغزة بياناً صحفياً، طالبت من خلاله وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر تموز/ يوليو الماضي، رافضةً استمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية من الراتب.



وقالت النقابة إن "هذه المطالبة جاءت في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية".



ودعت النقابة رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل صرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.



وتوجهت النقابة بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.



وتقدمت النقابة لهم بالشكر والتقدير على صبرهم وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض عليه منذ 17 عاماً.





رام الله - دنيا الوطن