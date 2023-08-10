شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج مؤسسات التصنيف العالمية لقياس التفوّق العلمي والعملي لأفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2023 تصدّر جامعة النجاح الوطنية، وحصولها على المركز الأول على الجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية جميعها، لتبقى ضمن أفضل الجامعات العربية والعالمية.

ومن أشهر التصنيفات العالمية التي تفوّقت بها جامعة النجاح الوطنية، وحصلت على المركز الأول فلسطينياً فيها خلال هذا العام:

تصنيفات مؤسسة التايمز

- الأولى فلسطينياً، وضمن قائمة أفضل 101-150 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الشابة 2023.

- الأولى فلسطينياً، والخامسة عربياً، وضمن قائمة أفضل 176-200 جامعة عالمياً حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي لكليات الطب وعلوم الصحة للعام 2023.

- الأولى فلسطينياً، و11 عربياً، وضمن قائمة أفضل 201-300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف التأثير المجتمعي للعام 2022 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي.

- الأولى فلسطينياً، وضمن قائمة أفضل 501-600 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز للتعليم العالي 2023.

- الأولى فلسطينياً، والمرتبة 113 آسيوياً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات في قارة آسيا للعام 2023.

- الأولى فلسطينياً، والمرتبة 52 عربياً، وضمن قائمة أفضل 71-80 على الجامعات العربية حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية للعام 2022.

تصنيفات QS

- الأولى فلسطينياً، وضمن قائمة أفضل 1001-1200 جامعة على مستوى جامعات العالم في تصنيف .QS World University Ranking 2024

- الحصول على خمسة نجوم (5 Stars) في نظام التقييم العالمي QS Stars Ratings 2024.

- الأولى فلسطينياً، وضمن قائمة أفضل 51-60 جامعة عربية حسب التصنيف العالمي للجامعات العربية QS Arab World 2023.

تصنيف Webometrics

- الأولى فلسطينياً، و47 عربياً، ومن أبرز الجامعات عالمياً في التصنيف العالمي للجامعات ويبومتركس Webometrics للعام 2023.

تصنيف الجامعات الخضراء

- الأولى فلسطينياً، والرابعة عربياً، و116 عالمياً في التصنيف العالمي UI GreenMetric World University Rankings 2022.

تصنيـف سـيماجو

- الأولى فلسـطينياً، و54 عربياً، و109 على مسـتوى الشـرق الأوسـط حسـب تصنيـف سـيماجو للجامعـات العالمية 2023.

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