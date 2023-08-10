شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم ضد الاعتقال الإداري

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم ضد الاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين، خصوصاً في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل، يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبيّن نادي الأسير، في بيان، أنّ خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة السّجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السّجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة على أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السّجن، إضافة إلى خطوة عقد جلسات في السّاحات؛ وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة (العصيان) ضد قوانين إدارة السّجن بشكل جماعي.

يُشار إلى أنّ سبعة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداريّ منذ فترات متفاوتة، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، لافتا إلى أن نحو 60 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السّجون قد أعلنت في بيان لها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، الشّروع ببرنامج نضاليّ مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون".

 

واستعرض نادي الأسير معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري حتى نهاية تموز/ يوليو 2023، حيث أوضح أنه منذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو (1200)، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.

وقال النادي: إن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وبين النادي أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، كانت خلال العام المنصرم 2022، وبلغت، (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370).

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية

رابط فحص.. ديوان الموظفين بغزة يعلن نتائج الوظائف التعليمية

رابط فحص.. ديوان الموظفين بغزة يعلن نتائج الوظائف التعليمية

الخارجية تحذر من ارتكاب المستوطنين جريمة كبرى ضد الأقصى

الخارجية تحذر من ارتكاب المستوطنين جريمة كبرى ضد الأقصى

فدوى البرغوثي: الأسير مروان يعيش ظروف اعتقال قاسية وندعو لحملة دولية للإفراج عنه

فدوى البرغوثي: الأسير مروان يعيش ظروف اعتقال قاسية وندعو لحملة دولية للإفراج عنه

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم ضد الاعتقال الإداري

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم ضد الاعتقال الإداري

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد أمير خليفة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد أمير خليفة

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

بلدية غزة تمنع السباحة حتى الثلاثاء المقبل

بلدية غزة تمنع السباحة حتى الثلاثاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية

جامعة النجاح تواصل تقدمها ضمن المركز الأول في فلسطين في جميع التصنيفات العالمية

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

بلدية غزة تمنع السباحة حتى الثلاثاء المقبل

بلدية غزة تمنع السباحة حتى الثلاثاء المقبل

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

عربي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل