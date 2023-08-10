جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد أمير خليفة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير خليفة، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة زواتا، إلى مثواه الأخير.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، باتجاه مخيم العين ليورى الثرى عقب القاء نظرة الوداع عليه.وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الشاب أمير خليفة (27 عاماً)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.