دولي

وزير إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت وحسب

وزير إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت وحسب
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية "يمكن إنجازه، وهو مسألة وقت وحسب".

وقال كوهين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إننا "نتواجد في نقطة زمنية تتكتل فيها المصالح الأميركية والسعودية والإسرائيلية، ولذلك فإن التقارير التي تتحدث عن الحاجة لـ(9 - 12 شهراً) للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض هو صحيح بنظري، وهذه نافذة الفرص قبل أن تدخل الولايات المتحدة إلى المعركة الانتخابية".

واعتبر أن "المصلحة الأميركية تنبع من أنه توجد لبايدن نفسه انتخابات في العام المقبل، وهو يريد الوصول إليها مع إنجاز سياسي، والأمر الآخر المهم للأميركيين هو اقتصادهم، واتفاق مع السعودية سيخفض أسعار الطاقة، والسعوديون يبحثون من جانبهم عن مظلة دفاعية مقابل إيران، وهم يرون التعاون مع الإمارات في الرحلات الجوية والاتفاقيات التجارية، ويريدون شيئا مشابها".

وادعى كوهين أن "يوجد لدينا نحن والسعودية أكثر بكثير من عدو مشترك، هو إيران، يوجد لدينا إمكانية تعاون اقتصادي، وبالإمكان حل هذه الأمور والتوصل إلى معادلة بأن يكون هناك سلاماً وأن يتعزز أمن إسرائيل أيضاً".

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