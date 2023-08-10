شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي
جانب من جولة الصحفيين في مجمع الشفاء الطبي
خاص دنيا الوطن
نظمت وزارة الصحة والمكتب الإعلام الحكومي بغزة، الأربعاء، لقاءً خاصاً مع الصحفيين في مجمع الشفاء الطبي. 

وتخلل اللقاء جولة شاملة حول قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء والأقسام الموجودة بعد عملية تطويرة وإعادة ترميمه.

وبدوره أكد د. محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة على أهمية تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، ذاكرا آلية عمل القسم والأجهزة المتوفرة فيه.

ولفت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن القسم يفتقر إلى أجهزة الأشعة لقسم الطوارئ والعديد من المعدات والأجهزة الطبية، موضحاً أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة.

 





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