الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله





وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة (إكس)، إنه " لدى انقلاب شاحنة أمس الأربعاء، تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيليْن".





وأضاف: "وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".



وتابع: "اليوم الخميس عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".



في وقت سابق أمس الأربعاء، قال (حزب الله) في بيان، إنه "إثر انقلاب الشاحنة تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها".



وكان نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعا الجميع إلى "التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية"، مطالباً باتخاذ الإجراءات الميدانية لضبط الوضع.





رام الله - دنيا الوطنأصدر الجيش اللبناني، صباح الخميس، بياناً بشأن حادثة انقلاب شاحنة تابعة لـ(حزب الله) في الكحالة، أمس، وما أعقبها من اشتباكات أدت لمقتل شخصيْن.