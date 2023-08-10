عربي

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله
انقلاب شاحنة في الكحالة تابعة لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجيش اللبناني، صباح الخميس، بياناً بشأن حادثة انقلاب شاحنة تابعة لـ(حزب الله) في الكحالة، أمس، وما أعقبها من اشتباكات أدت لمقتل شخصيْن.

وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة (إكس)، إنه " لدى انقلاب شاحنة أمس الأربعاء، تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيليْن".

وأضاف: "وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

وتابع: "اليوم الخميس عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".

في وقت سابق أمس الأربعاء، قال (حزب الله) في بيان، إنه "إثر انقلاب الشاحنة تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها".

وكان نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعا الجميع إلى "التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية"، مطالباً باتخاذ الإجراءات الميدانية لضبط الوضع.

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة &quot;شاحنة الكحالة&quot; التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

شاهد: الصحة بغزة تنظم لقاءً خاصاً مع الصحفيين والنشطاء في مجمع الشفاء الطبي

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في نهاية الأسبوع؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في نهاية الأسبوع؟

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

منوعات

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

عربي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل