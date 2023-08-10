الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي

رام الله - دنيا الوطنقُتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو (59 عاماً)، اليوم الخميس، خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.وأفادت صحيفة (إل أونيفيرسو) المحلية، بأن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين ذكر عضو في فريق حملته خلال تصريحات صحفية، أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس ما أدى لمقتله.بدوره، تعهد الرئيس الإكوادوري غويلرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فيافيسينسيو، داعياً كبار المسؤولين الأمنيين إلى اجتماع طارئ.وقال لاسو، عبر منصة (إكس) المعروفة بـ (تويتر) سابقاً، إن "هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب"، لافتاً إلى أن الجريمة المنظمة تجاوزت الحد بكثير.من جانبه، أفاد مكتب المدعي العام بأنه ألقي القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونقل مصاباً بجروح بالغة إلى وحدة تابعة للادعاء العام في كيتو التي أكدت بدورها وفاته.وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن فيافيسينسيو كان سيحصل على 7.5% من الأصوات، ليأتي خامساً من بين ثمانية مرشحين بالانتخابات المقررة في 20 آب/ أغسطس الجاري.