شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

إصابة ثلاثة شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة شبان من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، اليوم الخميس، خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم نقل الشبان الثلاثة إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.

في سياق متصل، اندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والبلدات المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، في قرية الجيب شمال غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين.

واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلد العيسوية شمال شرق القدس، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة بسلوان.

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