الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

رام الله - دنيا الوطنقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن حرارة الصيف الشديدة والتلوث في جنوب العراق الذي كان يزوره يشيران إلى أن "حقبة الغليان العالمي" قد حلت.وجاءت تعليقات تورك في ختام زيارة للعراق استغرقت أربعة أيام التقى خلالها بعدد من القادة وزار أنحاء في البلاد بينما بلغت درجات الحرارة أحيانا 50 درجة مئوية. وتناول تورك خلال زيارته ملف حقوق الإنسان مع التركيز على تغير المناخ.وعن زيارته للبصرة المنتجة للنفط في جنوب العراق، قال تورك "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة... ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح لي أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل".وتقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم.وقال تورك "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ إجراءات وقائية ومخففة لحدة تغير المناخ".