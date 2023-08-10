شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُوقع اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية

بلدية غزة تُوقع اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية
بلدية غزة توقع اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة والبدء في أعمال تنفيذ المشروع اعتباراً من اليوم الخميس، بهدف توسعة المفترق وتطويره وحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة وتسهيل وتنظيم حركة السير على المفترق.

وشارك في التوقيع الذي جرى في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، مدير وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي م. نضال المسلمي، ورئيس هيئة المديرين في الشركة الفلسطينية الشرقية للصناعة والتجارة (المنفذة للمشروع) فرج الخيسي، وبحضور عدد من مدراء الدوائر المختصة في البلدية.

وبينت البلدية أنها ترتب خطة مرورية بديلة لحركة السير في المنطقة، بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة، وسيتم الإعلان عنها ونشرها قبل إغلاق المفترق، عبر منصات البلدية على مواقع الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة بهدف إعلام المواطنين والسائقين بالطرق البديلة. 

وأكد رئيس البلدية "أهمية المشروع ودوره الكبيرة في حل أهم المشاكل المرورية في المدينة وضرورة تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة ووفق المخططات التي وضعتها البلدية لتنفيذ المشروع".

وأضاف أن بلدية غزة "بذلت جهوداً كبيرة لإخراج هذه المشروع وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة نظراً لما يمثله من حيوية في الموقع ودوره الرئيس كمحور يربط بين شارع صلاح الدين وشارعي الوحدة غرباً وبغداد شرقاً".

وتبلغ قيمة المشروع نحو 950 ألف دولار بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو ستة شهور من تاريخ بدء التنفيذ. 

يذكر أن مفترق الشجاعية من المحاور المهمة والحيوية في المدينة ويربط المدينة من الجهات الأربع، ويشهد حركة كثيفة للسيارات وازدحاماً مرورياً كبيراً خلال ساعات اليوم لاسيما في أوقات ذروة الحركة المرورية.

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