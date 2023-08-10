زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الجيش ويوجه بالاستعداد لـ"حرب محتملة"

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقال أعلى قائد عكسري بالبلاد، ودعا إلى مزيد من الاستعداداتلحرب محتملة، وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.وجاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري، وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال رئيس الأركان العامة باك سو إيل، وهو أعلى جنرال في الجيش، خلال الاجتماع، واستبدله بنائب الماريشال ري يونغ غيل، دون الخوض في التفاصيل، كما دعا إلى إجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.ويأتي هذا التطور بعدما زار كيم مصانع أسلحة، حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم دعا أيضاً إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات، وبما يحافظ على الجاهزية الدائمة للقتال.وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، نظمت بيونغ يانغ عرضاً عسكرياً كبيراً للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية.كما أقامت كوريا الشمالية معرضاً كبيراً للأسلحة تزامناً مع العرض العسكري، حيث اصطحب كيم وزير الدفاع الروسي الزائر سيرغي شويغو في جولة لإطلاعه على أحدث الأسلحة وأكثرها تقدما في البلاد، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.