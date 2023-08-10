دولي

النيجر: قادة الانقلاب يعلنون عن حكومة جديدة

النيجر: قادة الانقلاب يعلنون عن حكومة جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" عبد الرحمن تشياني، على مرسوم لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وضمت الحكومة 20 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، بينهم اثنان وزراء دولة ووزير منتدب برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين.

وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني، والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم، وتولى باكاري ياو سانجار رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وغيرهم.

واستقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.

وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.

أخبار ذات صلة

الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي

الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي

للحد من نفوذ الصين.. واشنطن تفرض قيوداً على الاستثمار بقطاعات &quot;حساسة&quot;

للحد من نفوذ الصين.. واشنطن تفرض قيوداً على الاستثمار بقطاعات "حساسة"

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الجيش ويوجه بالاستعداد لـ&quot;حرب محتملة&quot;

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الجيش ويوجه بالاستعداد لـ"حرب محتملة"

النيجر: قادة الانقلاب يعلنون عن حكومة جديدة

النيجر: قادة الانقلاب يعلنون عن حكومة جديدة

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

إيران تعلن توصلها لتكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

إيران تعلن توصلها لتكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

رئيس الوزراء الباكستاني يوصي بحل البرلمان

رئيس الوزراء الباكستاني يوصي بحل البرلمان

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

اشتية: الحكومة ملتزمة بكل اتفاق وقعته مع اتحاد المعلمين

اشتية: الحكومة ملتزمة بكل اتفاق وقعته مع اتحاد المعلمين

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

الدعليس: نريد إجراء انتخابات بلدية في غزة وأبلغنا جميع الوسطاء بهذا الأمر

الدعليس: نريد إجراء انتخابات بلدية في غزة وأبلغنا جميع الوسطاء بهذا الأمر

تعرف على تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى الجمعة المقبلة

تعرف على تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى الجمعة المقبلة

منوعات

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

عربي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل