تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.وبحسب مصادر محلية، فقد تركزت الاقتحامات في محافظة نابلس، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قرية بيت ريما قضاء رام الله، واعتقلت الشابين أحمد كرم الريماوي، وأنس إحسان الريماوي، وصادرت مركبة عائلة المعتقل أنس.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي من مخيم عقبة جبر بأريحا أثناء مروره عن حاجز "الحمرا" بالأغوار.والحناوي أسير أُفرِج عنه قبل أسبوع من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.وأصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق، عولجوا ميدانياً.واختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الشاب تامر رامي حماد من داخل مطعم في منطقة السينما، وهو من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم.