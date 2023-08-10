شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الخميس، حاراً في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة، يكون طقس فلسطين حاراً في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

أخبار ذات صلة

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في نهاية الأسبوع؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في نهاية الأسبوع؟

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

اشتية: الحكومة ملتزمة بكل اتفاق وقعته مع اتحاد المعلمين

اشتية: الحكومة ملتزمة بكل اتفاق وقعته مع اتحاد المعلمين

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز

مؤسسة ياسر عرفات تضع إكليل زهور على ضريح الشاعر محمود درويش

مؤسسة ياسر عرفات تضع إكليل زهور على ضريح الشاعر محمود درويش

الحكم المحلي واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم العمل في قطاع الانشاءات

الحكم المحلي واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم العمل في قطاع الانشاءات

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا