فتح ترد على تصريحات أبو مرزوق: مشاكل غزة سببها الانقسام

رام الله - دنيا الوطنرد المتحدث باسم حركة (فتح) منذر الحايك مساء الأربعاء، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق ، متطرقاً لدور السلطة في قطاع غزة .وقال الحايك في تصريح صحفي: "تابعنا تصريحات السيد أبو مرزوق وسمعنا ما قاله عن المشاكل في غزة وأن السبب في ذلك هي السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب ما تحدث عنه بشأن اجتماع الأمناء العامين وأنه لم يتم الحديث عن أي شيء فيه ".وأضاف الحايك"نريد القول إن السلطة الوطنية تقوم بواجبها الصحي والتعليمي والزراعي وحتى في سلطة المياه تقوم بواجبها بشكل يومي (..) السلطة تجتمع سنويا بالمانحين لوضع خطة تنموية من أجل تنمية القطاع والضفة ، وغزة تكون في قلب محادثات الرئيس والوزراء".وأوضح "هناك أكثر من 40 مليون شيكل يتم استقطاعها من أموال السلطة الفلسطينية بسبب موضوع الكهرباء في غزة (..) السلطة تشرف على كل المشاريع التنموية في قطاع غزة ولو كانت السلطة لا تريد ذلك فهي لا تريد، وبالإمكان أن تمنع".وتابع "لكن من الواضح أن هناك أزمة داخل حماس عبّر عنها بشكل واضح السيد أبو مرزوق (..) نحن نحترم كل القيادات الفلسطينية لكن يجب علينا أن نقول كلمة حق في هذا الموضوع".وأكمل "من يقود غزة ويحكم القطاع ويسيطر عليه هي حركة حماس فمن الواجب أن تقوم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".وقال "إن المشاكل الموجودة في غزة ليست سببها السلطة (..) السلطة تقوم بواجبها في الصحة والتعليم والزراعة وسلطة المياه والعلاج بالخارج (..) حتى الرواتب التي تدفع لأبناء السلطة في غزة تعمل على دفع عجلة الاقتصاد للأمام".وشدد الحايك، على أن "المشاكل في قطاع غزة يتحمل مسؤوليتها الانقسام ومن تسبب به هي حركة حماس". وفق قوله