شؤون فلسطينية

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (أونروا) في غزة إنها ستقدم دعمًا لـ 96 عائلة تعرضت منازلها لتدمير كلي نتيجة للتصعيدين الأخيرين على القطاع 2021 و 2022، من خلال توفير مساعدات نقدية تغطي بدل الإيجار للمأوى الانتقالي.

وأضاف الوكالة أنها ستقم كذلك بصرف الدفعة النهائية لـ 16 عائلة أخرى تعرضت منازلها لأضرار جزئية بليغة خلال عدوان 2022.

ولفتت الوكالة إلى أنه ستتمكن هذه العائلات ابتداءً من غداً الخميس، من سحب مستحقاتها المالية المذكورة من البنوك المحلية.

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