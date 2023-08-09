أونروا تقدم دعماً مالياً للمتضررين من عدواني 2021 و2022 على غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (أونروا) في غزة إنها ستقدم دعمًا لـ 96 عائلة تعرضت منازلها لتدمير كلي نتيجة للتصعيدين الأخيرين على القطاع 2021 و 2022، من خلال توفير مساعدات نقدية تغطي بدل الإيجار للمأوى الانتقالي.وأضاف الوكالة أنها ستقم كذلك بصرف الدفعة النهائية لـ 16 عائلة أخرى تعرضت منازلها لأضرار جزئية بليغة خلال عدوان 2022.ولفتت الوكالة إلى أنه ستتمكن هذه العائلات ابتداءً من غداً الخميس، من سحب مستحقاتها المالية المذكورة من البنوك المحلية.