نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي "ستصل بعد الفحص والإشراف إلى وجهتها الصحيحة"، وادعى أن سياسته "هي تمكين التنمية والرفاهية لجميع المواطنين، العرب واليهود على حد سواء".وادعى نتنياهو أن الدليل على ذلك هو أن الحكومات التي قادها "استثمرت بالمواطنين العرب أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة"، وقال إن "المواطنين العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن وأنا ملتزم بذلك".وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قد أعلن أنه قرر تجميد مبلغ قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن، وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي جمدها سموتريتش، 200 مليون شيكل من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالبلدات اليهودية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.