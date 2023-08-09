دولي

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي "ستصل بعد الفحص والإشراف إلى وجهتها الصحيحة"، وادعى أن سياسته "هي تمكين التنمية والرفاهية لجميع المواطنين، العرب واليهود على حد سواء".

وادعى نتنياهو أن الدليل على ذلك هو أن الحكومات التي قادها "استثمرت بالمواطنين العرب أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة"، وقال إن "المواطنين العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن وأنا ملتزم بذلك".

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قد أعلن أنه قرر تجميد مبلغ قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن، وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.

وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي جمدها سموتريتش، 200 مليون شيكل من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالبلدات اليهودية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

نتنياهو: سيتم تحويل الأموال للسلطات العربية بعد التأكد من أنها ستصل لوجهتها الصحيحة

إيران تعلن توصلها لتكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

إيران تعلن توصلها لتكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

رئيس الوزراء الباكستاني يوصي بحل البرلمان

رئيس الوزراء الباكستاني يوصي بحل البرلمان

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يزور مملكة تايلاند

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يزور مملكة تايلاند

روسيا: إصابات جراء انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو

روسيا: إصابات جراء انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تضع إكليل زهور على ضريح الشاعر محمود درويش

مؤسسة ياسر عرفات تضع إكليل زهور على ضريح الشاعر محمود درويش

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد