شؤون فلسطينية

الدعليس: نريد إجراء انتخابات بلدية في غزة وأبلغنا جميع الوسطاء بهذا الأمر

الدعليس: نريد إجراء انتخابات بلدية في غزة وأبلغنا جميع الوسطاء بهذا الأمر
الدعليس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، اليوم الأربعاء:"نحن نريد اجراء انتخابات بلدية حقيقية في داخل قطاع غزة، وأبلغنا هذا الكلام لكل الوسطاء الذين تواصلوا معنا في غزة.

وأضاف الدعليس:"ارسلنا رسالة إلى حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات عبر وسطاء أننا نريد اجراء انتخابات بلدية في داخل قطاع غزة، وجلسنا مع جميع مراكز وجمعيات حقوق الانسان لنوصل نفس الرسالة".

جاء حديث الدعليس خلال خطاب له في لقاء خاص جمعه مع موظفي الفئة العليا في العمل الحكومي، نظمته رئاسة متابعة العمل الحكومي.

وتابع، جلسنا مع الفصائل الفلسطينية وأوصلنا نفس الرسالة: "تعالوا إلى إجراء انتخابات بلدية حقيقية في داخل قطاع غزة، ونحن نريد أكبر مشاركة في الانتخابات البلدية ليتحمل الجميع مسؤولية ادارة القطاع، وما زلنا ننتظر".

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