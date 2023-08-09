تعرف على تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى الجمعة المقبلة

رام الله - دنيا الوطننشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، تطورات الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة .وقالت الدائرة إن طقس فلسطين هذه الليلة: "يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".وأضافت أن غداً الخميس: "يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".أما الجمعة: "يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".