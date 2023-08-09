الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز.جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد المجلس الأعلى للإبداع والتميز برئاسة رئيس المجلس عدنان سمارة.وأطلع سمارة، الرئيس عباس، على أبرز نتائج التقرير السنوي، وما تضمنه من مشاريع للمبدعين والرواد الشباب، والخطط الموضوعة لتطوير عمل المجلس لدعم مسيرة الإبداع والتميز في المجتمع الفلسطيني.بدوره، أكد الرئيس عباس، أهمية الإبداع والتميز في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة وعاصمتها القدس، مشددًا على دعمه الكامل للمشاريع الإبداعية والمتميزة التي نتفاخر بها كفلسطينيين.وأشار، إلى أهمية مواصلة العمل في تطوير وتعزيز بيئة الإبداع والتميز في فلسطين، وتسخير الإمكانيات كافة اللازمة لذلك.