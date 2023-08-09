مؤسسة ياسر عرفات تضع إكليل زهور على ضريح الشاعر محمود درويش

رام الله - دنيا الوطنوضعت إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور على ضريح الشاعر الكبير محمود درويش، وقراءة الفاتحة على روحه، في الذكرى الخامسة عشرة لرحيله.يأتي ذلك تقديرًا للدور الكبير للشاعر درويش في بناء الهوية الأدبية والوطنية الفلسطينية والقومية العربية، ودوره في حمل رواية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة للعالم.ووضع الإكليل محمد بركة عضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وأحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات.