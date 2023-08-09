شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من جمهورية فيتنام الاشتراكية، برئاسة رئيسة اتحاد منظمات الصداقة الفيتنامية مع شعوب العالم نجوين فووج نجا، الذي يزور فلسطين لمناسبة الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، بحضور السفير الفلسطيني لدى جمهورية فيتنام سعدي الطميزي.

وقال رئيس الوزراء إن "فلسطين وفيتنام شركاء في السلام والعدل والقانون الدولي واحترام حقوق الانسان، وتربطهما علاقة تاريخية وقواسم مشتركة في النضال ضد الاستعمار، ونحن نستلهم من التجربة الفيتنامية بالتحرير والبناء".

وأضاف: "فخورون بالعلاقة الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وبالنهضة التي شهدتها فيتنام بعد الاستقلال، ونريد تعميقها من خلال تشبيك المصالح وتبادل الزيارات".

وتابع اشتية أن "فلسطين، برغم صغر مساحتها الجغرافية، تتمتع بتاريخ غني وعميق"، مؤكدًا تركيز الحكومة على تطوير القدرات البشرية وتعزيز التعليم، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال.

وأشار إلى الروح المقاومة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني على مر العصور، حيث قال: "نحن الفلسطينيين أعطينا فلسطين اسمها منذ فجر التاريخ، ورغم التحديات نستمر في مواجهة المشروع الاستعماري منذ مئة عام، معتمدين على إرادتنا وصمودنا وسنواصل نضالنا حتى نيل حريتنا ونيل حقوقنا المشروعة وإقامة دولتنا المستقلة".

من جانبها، أكدت فووج نجا دعم بلادها وحزبها للقضية الفلسطينية، معربة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وعن استعدادها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل تحقيق السلام.

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