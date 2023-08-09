الغصين يجيب: هل الإجازة المهنية إلزامية للترشح؟ وهل سيسمح بإعادة ترشيح الممنوعين أمنياً؟

رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة ومفصلة حول طبيعة عمل الشركات الخاصة بالبحث عن مشغل في أراضي عام 48 للعمال، بالشراكة مع وزارة العمل.وقال الغصين في تصريحات صحفية، إن 15 شركة قدمت للحصول على ترخيص للعمل في هذا الأمر، وحصلت 8 منها على الموافقة عقب استيفاءها كافة الشروط، ومن المتوقع أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.ولفت إلى أنه من يتم ترشيح إسمه من قبل وزارة العمل إلى هذه الشركات سيبقى مرشحاً لديها حتى الحصول على عمل وتصريح لدى المشغل، والأمر لا يتعلق بضعف أو قوة شركة عن الأخرى.وحول ما إذا كانت الشركات ستتقاضى مبالغ من العمال مقابل الحصول على مشغل وتصريح، أوضح الغصين أنه تم الاتفاق على الزام الشركات بعدم أخذ أي مبلغ من العامل سوى في حالة واحدة.وبين أن العامل سيقوم بدفع مبلغ محدد لمرة واحدة فقط للشركة خلال تصريح العمل الصادر ومدته ستة أشهر، مبيناً أن النقاش حالياً لا زال حول قيمة هذا المبلغ.وفي توضيح طبيعة الإجازة المهنية الممنوحة من قبل وزارة العمل، قال الغصين إن الإجازة المهنية ليست إلزامية ولكنها ستمنح العامل أولوية في الترشح للحصول على التصريح.ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بترشيح أسماء بناءً على طلب الشركات، وفي حال كان هناك طلبات لعمال مهنيين، فستكون الأولوية لمن يملك الإجازة المهنية بالإضافة لشهادة مهنية إن وجدت.وتحدث وكيل وزاة العمل عن المرفوضين أمنياً خلال ترشيحات الفترة الماضية، مبيناً أنه بحسب ما أبلغتهم هيئة الشؤون المدنية فإنه لا يتم إعادة ترشيح أي اسم عليه رفض أمني إلا بعد عام.ومع ذلك، قال الغصين إنهم سيسعون مع الشركات على محاولة ترشيح هذه الأسماء بحكم أن لها أولوية مسبقاً وفي انتظار الرد من المشغل أو الجانب الأخر بخصوص هذا الملف.وشدد الغصين على استمرار العمل بسياسة الوزارة المتبعة بمنع الموظفين أو من يملك دخل ثابت وعالي من الترشح والحصول على تصريح، لترك المجال أمام العمال وباقي فئات المتجمع التي لا تملك قوت يومها.وأوضح الغصين خلال حديثه، إلى أنه من تاريخ 1/9/2023 لن يتم قبول تصريح "المشغل" في غزة أو من سماهم "سماسرة التصاريح" وسيتم التعامل فقط مع الشركات التي حصلت على التراخيص والموافقات للعمل.وطالب الغصين العمال الذين يملكون تصريح مشغل أو احتياجات اقتصادية حالياً، بتصويب أمورهم حتى التاريخ المعلن، وبأسرع وقت.وأعاد الغصين التأكيد على أنه من الصعب حالياً إعادة فتح رابط للتسجيل للعمال وسيبقى هذا الأمر حتى نهاية العام الحالي بسبب العدد الكبير المتكدس لدى الوزارة.وبين أن الوزارة لديها حالياً قائمة بحوالي 120 ألف عامل هم في انتظار دورهم في الترشيح من أجل الحصول على تصريح عمل في أراضي عام 48.