شؤون فلسطينية

الغصين يجيب: هل الإجازة المهنية إلزامية للترشح؟ وهل سيسمح بإعادة ترشيح الممنوعين أمنياً؟

الغصين يجيب: هل الإجازة المهنية إلزامية للترشح؟ وهل سيسمح بإعادة ترشيح الممنوعين أمنياً؟
تصريح عمل
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة ومفصلة حول طبيعة عمل الشركات الخاصة بالبحث عن مشغل في أراضي عام 48 للعمال، بالشراكة مع وزارة العمل.

وقال الغصين في تصريحات صحفية، إن 15 شركة قدمت للحصول على ترخيص للعمل في هذا الأمر، وحصلت 8 منها على الموافقة عقب استيفاءها كافة الشروط، ومن المتوقع أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه من يتم ترشيح إسمه من قبل وزارة العمل إلى هذه الشركات سيبقى مرشحاً لديها حتى الحصول على عمل وتصريح لدى المشغل، والأمر لا يتعلق بضعف أو قوة شركة عن الأخرى.

كم سيدفع العامل؟

وحول ما إذا كانت الشركات ستتقاضى مبالغ من العمال مقابل الحصول على مشغل وتصريح، أوضح الغصين أنه تم الاتفاق على الزام الشركات بعدم أخذ أي مبلغ من العامل سوى في حالة واحدة.

وبين أن العامل سيقوم بدفع مبلغ محدد لمرة واحدة فقط للشركة خلال تصريح العمل الصادر ومدته ستة أشهر، مبيناً أن النقاش حالياً لا زال حول قيمة هذا المبلغ.

الإجازة المهنية

وفي توضيح طبيعة الإجازة المهنية الممنوحة من قبل وزارة العمل، قال الغصين إن الإجازة المهنية ليست إلزامية ولكنها ستمنح العامل أولوية في الترشح للحصول على التصريح.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بترشيح أسماء بناءً على طلب الشركات، وفي حال كان هناك طلبات لعمال مهنيين، فستكون الأولوية لمن يملك الإجازة المهنية بالإضافة لشهادة مهنية إن وجدت.

المنع الأمني

وتحدث وكيل وزاة العمل عن المرفوضين أمنياً خلال ترشيحات الفترة الماضية، مبيناً أنه بحسب ما أبلغتهم هيئة الشؤون المدنية فإنه لا يتم إعادة ترشيح أي اسم عليه رفض أمني إلا بعد عام.

ومع ذلك، قال الغصين إنهم سيسعون مع الشركات على محاولة ترشيح هذه الأسماء بحكم أن لها أولوية مسبقاً وفي انتظار الرد من المشغل أو الجانب الأخر بخصوص هذا الملف.

وشدد الغصين على استمرار العمل بسياسة الوزارة المتبعة بمنع الموظفين أو من يملك دخل ثابت وعالي من الترشح والحصول على تصريح، لترك المجال أمام العمال وباقي فئات المتجمع التي لا تملك قوت يومها.

تصاريح الاحتياجات الاقتصادية والمشغل

وأوضح الغصين خلال حديثه، إلى أنه من تاريخ 1/9/2023 لن يتم قبول تصريح "المشغل" في غزة أو من سماهم "سماسرة التصاريح" وسيتم التعامل فقط مع الشركات التي حصلت على التراخيص والموافقات للعمل.

وطالب الغصين العمال الذين يملكون تصريح مشغل أو احتياجات اقتصادية حالياً، بتصويب أمورهم حتى التاريخ المعلن، وبأسرع وقت.

رابط تسجيل

وأعاد الغصين التأكيد على أنه من الصعب حالياً إعادة فتح رابط للتسجيل للعمال وسيبقى هذا الأمر حتى نهاية العام الحالي بسبب العدد الكبير المتكدس لدى الوزارة.

وبين أن الوزارة لديها حالياً قائمة بحوالي 120 ألف عامل هم في انتظار دورهم في الترشيح من أجل الحصول على تصريح عمل في أراضي عام 48.

أخبار ذات صلة

الحكم المحلي واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم العمل في قطاع الانشاءات

الحكم المحلي واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم العمل في قطاع الانشاءات

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

الغصين يجيب: هل الإجازة المهنية إلزامية للترشح؟ وهل سيسمح بإعادة ترشيح الممنوعين أمنياً؟

الغصين يجيب: هل الإجازة المهنية إلزامية للترشح؟ وهل سيسمح بإعادة ترشيح الممنوعين أمنياً؟

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

اشتية يبحث مع وفد فيتنامي تشبيك المصالح وتبادل الخبرات بين البلدين

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

مناورات جوية مشتركة بين الإمارات والصين

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد