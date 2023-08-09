نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ارتفع إلى سبعة، بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، منذ ثلاثة أيام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن (نفحة).ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن دقروق معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر، وهذا أول اعتقال له.ويواصل الأسرى: سيف حمدان (29 عاما)، وصالح ربايعة (22 عاما)، وقصي خضر (25 عاما)، وأسامة خليل (23 عاما)، إضرابهم عن الطعام منذ 11 يوما. كما يواصل الأسيران كايد الفسفوس (34 عاما) وسلطان خلوف (42 عاما) إضرابهما منذ سبعة أيام.وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".