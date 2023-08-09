جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية لقاء خاص مع المفكر الدولي البريطاني أوليفر ماك تيرن حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة، بحضور ومشاركة لفيف من أساتذة الجامعات ونخبة من أكاديمي الجامعات في غزة.وتخلل اللقاء الحديث عن حصار غزة وتراجع دور المجتمع الدولي في دعم غزة ورفع الحصار عنه، وفتح الطريق أمام الوفود الدولية وقوافل فك الحصار، كما تم التطرق إلى أهمية الدعم السياسي من قبل المجتمع الدولي لقطاع غزة، ودور المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه الشعب الفلسطيني من حقوقه وحرياته.ومن جهته، أكد ماك تيرن على أن الشعب الفلسطيني واجه تحديات وعقبات كبرى من أجل الانتصار على الاحتلال، والحصول على دعم مساندة المجتمع الدولي.وشدد ماك تيرن على أن الكثير من الحلول للواقع الفلسطيني واجهت عقبات وصعوبات ولم تجد طريق للحل وذلك بسبب ممارسات الاحتلال والوقوف في وجه خطوات الحل والتوصل لحلول توافقية بذلها المجتمع الدولي والأطراف الاقليمية.وجرى خلال اللقاء استعراض الكثير من التجارب الثورية للشعوب في التحرر من الاحتلال والحصول على حقوقه وحرياته الأساسية.