إيران تعلن توصلها لتكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية

رام الله - دنيا الوطنقالت إيران، اليوم الأربعاء، إنها توصلت إلى التكنولوجيا اللازمة لتصميم صواريخ كروز فرط صوتية.وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هذا الإعلان من شأنه أن يزيد مخاوف الغرب من قدرات إيران الصاروخية.ويأتي الإعلان بعد أيام من ورود تقارير عن وصول أكثر من 3000 من البحارة ومشاة البحرية الأمريكية على متن سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأحمر لردع إيران عن احتجاز أو مضايقة السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.وقالت وكالة تسنيم للأنباء "هذا الصاروخ سيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية، التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ".وأضافت "الصاروخ يخضع حاليا للاختبار".